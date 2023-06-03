التوقيع على بروتوكول إتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المديرية العامة للضرائب

3 يونيو، 2023

تم اليوم السبت، بحضور وزير المالية التوقيع على بروتوكول إتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المديرية العامة للضرائب على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك حول التمويل و المرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية. وهذا بمقر البنك الوطني للإسكان ، حسب بيان المديرية العامة للضرائب. 

و يتعلق هذا البروتوكول حسب ذات المصدر، بالتعاون و تبادل المعلومات بين الطرفين و ذلك بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار من أجل أكثر سرعة و شفافية، بإستخدام تكنولوجية المعلومات و الإتصال الجديدة لتزويد المنصة الرقمية للمستثمر, يفيد البيان.

شرف الدين عبد النور

3 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

السلطات التونسية تُسلم القيادي في حركة الماك سليمان بوحفص للجزائر

31 أغسطس، 2021

 الإطاحة بشبكة خطيرة وحجز أزيد من 32 مليار سنتيم

12 ديسمبر، 2022

ذراع: إطلاق برنامج واسع لرقمنة العملية الإنتخابية

22 سبتمبر، 2020

درار: الجزائر تستلم اختبارات سريعة لفيروس كورونا خلال أيام

26 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: