تم اليوم السبت، بحضور وزير المالية التوقيع على بروتوكول إتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و المديرية العامة للضرائب على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك حول التمويل و المرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية. وهذا بمقر البنك الوطني للإسكان ، حسب بيان المديرية العامة للضرائب.

و يتعلق هذا البروتوكول حسب ذات المصدر، بالتعاون و تبادل المعلومات بين الطرفين و ذلك بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار من أجل أكثر سرعة و شفافية، بإستخدام تكنولوجية المعلومات و الإتصال الجديدة لتزويد المنصة الرقمية للمستثمر, يفيد البيان.

شرف الدين عبد النور

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