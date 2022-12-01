التوقيع على اتفاقية تضمن أمن التحويلات المالية وتتبعّها في البنوك

وقّعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر، على إتفاقية إطار تتعلق بشروط القيام بالإقتطاع الآلي مع المسح على الحساب البريدي الجاري، بحضور كل من نائب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية علي قادري، بالإضافة كذلك إلى المدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي، خلال حفل نظم على مستوى مقر بنك الخليج الجزائر.

وكشف زيدي، أن إبرام هذه الإتفاقية الإطار يندرج في إطار تنويع بريد الجزائر لخدماته، و تحقيق نقلة اللأمام في النظام البنكي الجزائري، التي من شأنها ان تضمن أمن التحويلات المالية وتتبعها، من خلال إعطاء الإمكانية لـ 26 مليون من زبائنه، للحصول على قروض من البنوك دون الاضطرار لتوطين حساباتهم.

و أضاف زيدي، بأن هذا الاتفاقية تعمل على تسهيل تحويل الأموال من الحسابات البريدية الجارية نحو البنوك، بهدف تفعيل العمليات البنكية والمساهمة في الإندماج المالي عبر الحد من حركة الدفع نقدا، مشيرا بأن توقيع هذه الإتفاقية الإطار سيتبع بتوقيع إتفاقيات ثنائية أخرى، بين بريد الجزائر والبنوك الراغبة في توفير هذه الخدمة لزبائنها، ما يسهل عليهم التنقل نحو البنوك لدفع أقساط قروضهم، مع السماح للبنوك بتحصيل القروض بطريقة سهلة و آمنة.

و أكد ذات المسؤول، بأنه يمكن للبنوك بمقتضى هذه الإتفاقية الإطار، القيام باقتطاعات آلية من الحسابات البريدية الجارية، الذين قام أصحابها بالحصول على قروض من البنوك، كما أنه ومن خلال تفعيل خدمة “المسح على الحساب”، سيتم القيام بمراقبة يومية للحسابات البريدية الجارية بالنسبة لعمليات الإقتطاع.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...