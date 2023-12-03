التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الشباب و الرياضة و وزارة العمل

أشرف أمس السبت، وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين القطاعين لتجسيد التعاون في مجال تشجيع الأنشطة البدنية والرياضية، حسب ما كشفه بيان وزارة الشباب و الرياضة.

وفي مستهل كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، عزم القطاع بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال أجهزتها ومؤسساتها تحت الوصاية، على تعزيز الشراكة التنسيق، لترقية وتعميم ممارسة الرياضة في وسط العمل وتدعيم مبادرات الشباب،

كما اعتبر حماد هذه المحطة، نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من خلال وضع إطار عمل وتعاون بين القطاعين، يسمح بترسيم خطة عمل وإستراتيجية فعالة تقوم على، تعميـم وترقيـة الممارسـات الرياضيـة في وسط العمل، تشجيـع النساء العاملات على ممارسـات النشـاط الرياضـي، التعاون على فتح المجال لإبراز قدرات الشباب الرياضية والشبانية ومرافقتهم في إحداث نشاطات متعلقة بهم وتحويلها إلى مشاريع، تنظيم ورشات عمل وفعاليات توعية حول ضرورة التصريح بالأجراء المنتسبين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، خاصة الرياضيين وذلك لتمكينهم من الاستفادة بحقوقهم لاسيما في حالة التكفل ببعض الحالات العلاجية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، و كذا العمل على توجيه الشباب نحو النشاطات والمشاريع المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة ومرافقتهم في تجسيدها، ضمن أجهزة التشغيل التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب المصدر ذاته.