التوقيع على إتفاقية تعاون بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم و المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة
وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة، اليوم الأحد، بمقر الإتحاد، إتفاقية تعاون تمتد على مدى أربع سنوات من 2024 إلى 2027، حسب ما أورده بيان الفاف.
و سيتعاون من خلال هذه الشراكة المثمرة، كل من الإتحاد الجزائري و المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة، لبدء مسار مشترك نحو تعزيز وتطوير كرة القدم، وإيجاد حلول معًا لتحديات مستقبل هذه اللعبة، حسب ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور