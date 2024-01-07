التوقيع على إتفاقية تعاون بين الإتحاد الجزائري لكرة القدم و المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة

7 يناير، 2024

وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة، اليوم الأحد، بمقر الإتحاد، إتفاقية تعاون تمتد على مدى أربع سنوات من 2024 إلى 2027، حسب ما أورده بيان الفاف.

و سيتعاون من خلال هذه الشراكة المثمرة، كل من الإتحاد الجزائري و المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيا الرياضة، لبدء مسار مشترك نحو تعزيز وتطوير كرة القدم، وإيجاد حلول معًا لتحديات مستقبل هذه اللعبة، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

7 يناير، 2024

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