التكوين عبر الأنترنت :منصة “ELEPHORM” متوفرة الآن لدى اتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر أن المنصة الدولية للتكوين عبر الأنترنت “ELEPHORM”، متوفرة الآن على مستوى كافة وكالتها التجارية.

وقد تم الإعلان عن إطلاق هذه المنصة، هذا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، على هامش معرض التعليم وتكنولوجيات المعرفة “Educteck” الذي تمتد فعالياته من 25 إلى 29 أكتوبر 2022، بقصر المعارض الصنوبر البحري، والذي تعد اتصالات الجزائر الراعي الرسمي له.

منصة ELEPHORM هي عبارة عن فضاء رقمي عبر الأنترنت تم إطلاقها، بالشراكة مع هيئة VIZADA Acedemy المتخصصة في الاستشارة والمرافقة والتكوين عبر الأنترنت، التي تقدم دورات تكوينية لأزيد من 1400 دورة تكوينية من طرف مدرّبين ومكوّنين معتمدين في مجالات تخصصهم، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة 24/24 سا عبر الموقع الإلكتروني :www.elephorm.com

يتم تسويق هذا المنتج على مستوى كافة الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر بسعر 1250 دج شهريا فقط، حيث يمكن للزبائن الاستفادة بشكل غير محدود من مختلف الدورات التكوينية المتاحة.

من خلال إطلاق هذه المنصة الرقمية للتكوين، تتيح اتصالات الجزائر الفرصة لزبائنها لتطوير كفاءاتهم في مختلف المجالات في وقت وجيز وبأقل تكلفة، وذلك دون الحاجة للتنقل.

باعتبارها مؤسسة مواطنة بامتياز، تتطلع اتصالات الجزائر إلى مرافقة ودعم مجال التعليم الإلكتروني من خلال توفير منصات آمنة وموثوقة وذات شهرة عالمية بأسعار في متناولالجميع.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات الجزائر حاضرة بمعرض Educteck على مستوى فضائها المتواجد في الجناح U.

إتصالات الجزائر دائما أقرب.

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