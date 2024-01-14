التأكيد على الإسراع في توسعة مصنع إنتاج صفائح السيراميك لشركة تكنوسيرام بباتنة
أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية باتنة، على الإسراع في إنجاز مشروع التوسعة الجديدة لمصنع إنتاج صفائح السيراميك التابع للشركة تكنوسيرام، و هذا في إطار الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية وتوجيه فائض الإنتاج نحو السوق الإفريقية، حسب بيان وزارة الصناعة.
و يتربع المصنع حسب ذات المصدر، على مساحة إجمالية تقدر بـ 63000 م2، بتعداد عمال يبلغ حوالي 392 عامل، و بطاقة إنتاجية تبلغ 14000 م2/اليوم.
كما أعطى وزير الصناعة، جملة من التوجيهات الممثلة أساسا في تخصيص جزء من الإنتاج نحو التصدير وهذا بعد تلبية احتياجات السوق الوطنية من مادة السيراميك، مشدّدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام البيئة ونظافة المحيط، يضيف المصدر ذاته.
شرف الدين عبد النور