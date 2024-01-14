التأكيد على الإسراع في توسعة مصنع إنتاج صفائح السيراميك لشركة تكنوسيرام بباتنة

أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية باتنة، على الإسراع في إنجاز مشروع التوسعة الجديدة لمصنع إنتاج صفائح السيراميك التابع للشركة تكنوسيرام، و هذا في إطار الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية وتوجيه فائض الإنتاج نحو السوق الإفريقية، حسب بيان وزارة الصناعة.

و يتربع المصنع حسب ذات المصدر، على مساحة إجمالية تقدر بـ 63000 م2، بتعداد عمال يبلغ حوالي 392 عامل، و بطاقة إنتاجية تبلغ 14000 م2/اليوم.