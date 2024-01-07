الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي للأفلان اليوم الأحد

7 يناير، 2024

من المنتظر أن يعلن اليوم الأحد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، تشكيلة المكتب السياسي خلال اجتماع اللجنة المركزية الذي سينعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات.

ويرتقب أن تعرض التشكيلة التي سترافق بن مبارك في قيادة الحزب العتيد للمصادقة أمام أعضاء اللجنة المركزية.

هذا ويضم جدول أعمال الدورة الأولى بعد المؤتمر الـ 11 الذي عقد نهاية شهر نوفمبر الماضي، المصادقة على النظام الداخلي للحزب.

كما تجدر الإشارة الى أن قائمة أعضاء اللجنة المركزية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر يوم 13 نوفمبر شهدت عدة تعديلات ودخول أسماء جديدة

ليديا كبيش

7 يناير، 2024

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