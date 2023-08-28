الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالمواد التبغية بطريقة غير شرعية بالشلف

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 07 أفراد، بإقليم ولاية الشلف، تمثل نشاطها في التهريب، التقليد والمتاجرة بالمواد التبغية بطريقة غير مشروعة وتبييض الأموال.

و مكّنت التحريات في هذه القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عناصر المصلحة المركزية من تحديد هوية وتوقيف 05 أشخاص من عناصر الشبكة، فيما يتواجد شخصين في حالة فرار.

و أسفرت العملية ، عن ضبط وحجز 28 340 علبة سجائر من مختلف العلامات، و 270 239 وحدة من التبغ للترشق، و 1200 قطعة فحم خاصة بالشيشة ومبلغ مالي قُدّر بأزيد من مليار و 400 مليون سنتيم.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف عن جناية التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والصحة العامة، بجناح المضاربة وتبييض الأموال، حسب ما أفادت به المصلحة.

سهام.ق

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