الإدارة الأمريكية تُشكّك في قدرة الاحتلال الإسرائيلي على النجاح برًّا في غزة

29 أكتوبر، 2023

حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن،  الاحتلال الإسرائيلي، على إعادة التفكير في خططه لشن هجوم بري كبير في قطاع غزة، وفي المقابل شن عملية “دقيقة” باستخدام الطائرات وقوات العمليات الخاصة، التي تنفذ غارات محددة على أهدافٍ وبُنى تحتية قيِّمة بالنسبة لحركة حماس.

ونقلت صحيفة Washington Post عن 5 مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات الدبلوماسية الحساسة, الجمعة 27 أكتوبر، أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أصبحوا قلقين للغاية بشأن التداعيات المحتملة لهجوم بري كامل، ويشككون بشكل متزايد في أن ذلك سيحقق هدف الاحتلال المعلن، و المتمثل في القضاء على حماس، حسب مصادر إعلامية.

شرف الدين عبد النور

29 أكتوبر، 2023

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