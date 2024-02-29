الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ينعقد غدا الجمعة
ينعقد غدا الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة الإجتماع الوزاري الإستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة وزراء الطاقة للدول الأعضاء، قصد دراسة و مناقشة النسخة النهائية لـ “إعلان الجزائر” والقرارات المرتبطة به، قبل عرضها لمصادقة القمة المرتقبة السبت القادم، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
و سيتم تنظيم حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية، لتكريم الشخصيات والهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز, و هذا من خلال جدول أعمال الاجتماع، المقرر في الصبيحة.
كما ستتواصل الأشغال بعد الظهر، بعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية, و كذا التوقيع على مذكرات تفاهم بين المنتدى و كل من لجنة الطاقة الافريقية (AFREC) التابعة للاتحاد الافريقي و معهد البحوث الاقتصادية التابع لرابطة دول جنوب شرق اسيا “الاسيان” ودول شرق آسيا (ERIA).
و إجتمع، فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات لقمة الجزائر, اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات، من أجل تحضير جدول أعمال القمة و صياغة مشروع “إعلان الجزائر”.
هذا، و تم تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة, و كذا عقد اجتماع مغلق مخصص لتحضير الاعلان عن تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز واكاديميين, و الذي جاء بعد اجتماع الخبراء، الذي جرى في اجتماع مغلق.
سهام قريمش