الإتحاد الجزائري لكرة القدم يُجري تعديلا على موعد انطلاق نهائي كأس الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، اليوم، عن تعديل موعد انطلاق المباراة النهائية لكأس الجزائر 2024، التي ستجمع بين فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، والتي كانت مقررة في البداية يوم الجمعة 5 جويلية على الساعة 16:00.

و تم تأخير موعد انطلاق المباراة، حسب ذات المصدر إلى الساعة 17:00.

كما أعلم “الفاف”، أنّه سيتمّ فتح أبواب ملعب 5 جويلية 1962 بداية من الساعة 11:00 صباحاً.

هذا وتقرّر، فيما يتعلق ببيع تذاكر المباراة النهائية، الشروع في العملية يوم 2 جويلية 2024، عبر شبابيك بيع التذاكر بملعب 5 جويلية 1962، لمناصري مولودية الجزائر، و عبر شبابيك بيع التذاكر بملعب 20 أوت 1955، بالنسبة لمناصري شباب بلوزداد، حيث تمّ تخصيص 20.000 تذكرة لأنصار كل فريق، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور