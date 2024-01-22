الإتحاد الجزائري لكرة القدم يصدر بيانا هاما لمناصري الخضر

دعا الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، في بيان له، تحسبا لمباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الموريتاني، في إطار الجولة الثالثة من نهائيات كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، الجماهير المتواجدة بمدينة بواكي لمساندة رفقاء بغداد بونجاح، بالتوجه للمدخل رقم ” 02 ” لملعب السلام، عند الساعة 18:00، وهذا ما يسمح للمشجعين التوجه نحو المدرجات المخصصة لهم.

واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب نظيره الجزائري بغاية ضمان أفضل الظروف للجماهير الجزائرية، حسب ذات البيان.

كما طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من المشجعين احترام نصائح المنظمين وتقديم أفضل صورة عن الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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