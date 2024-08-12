الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يُجري لقاءات ثنائية بنيويورك

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم، على هامش مشاركته في النقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن حول “تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن”، محادثات ثنائية مع كل من، بيا موشيلينجا، وزير العلاقات الدولية والتعاون لناميبيا، و اللورد كولينز أوف هايبري، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة.

وتمحورت المحادثات مع وزير خارجية ناميبيا، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، كما تبادل الطرفين وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شكلت المحادثات مع اللورد كولينز أوف هايبري، حسب ذات المصدر، فرصة للتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، وكذا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون.

شرف الدين عبد النور