الأمين العام لوزارة الخارجية يستعرض سبل حل أزمة النيجر مع نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جوشوا هاريس، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ووفقا لنص البيان فقد حل جوشوا هاريس في زيارة عمل إلى الجزائر. تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها في المنطقة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة. لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر، يضيف ذات البيان .

وتطرقا أيضا إلى عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر بواشنطن

ليديا كبيش

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