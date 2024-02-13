الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يَحلُّ بالجزائر

حلَّ صبيحة اليوم الثلاثاء، بالمطار الدولي هواري بومدين، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، وهذا في إطار المشاركة في أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، يومي 15 و16 فيفري الجاري، بمدينة قسنطينة.