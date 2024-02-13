الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يَحلُّ بالجزائر

13 فبراير، 2024
حلَّ صبيحة اليوم الثلاثاء، بالمطار الدولي هواري بومدين، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، وهذا في إطار المشاركة في أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، يومي 15 و16 فيفري الجاري، بمدينة قسنطينة.
و كان في استقبال الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، يزيد بن حمودة، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رفقة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، سليم جعلال.
شرف الدين عبد النور
13 فبراير، 2024

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