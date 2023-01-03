الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تدين الممارسات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي

أكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تحت رئاسة الأمين العام، رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، خلال اجتماع دورتها العادية الثامنة، عن إدانتها للممارسات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، محذرة من توسيع دائرة الحرب العدوانية الظالمة.

حيث ذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، أن الأمانة الوطنية تشهد المنتظم الدولي على تمادي دولة الاحتلال المغربي في سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع، وما يمثله ذلك من تهديد خطير على السلم والأمن في المنطقة. وأشارت أن دولة الاحتلال المغربي تلجأ إلى المخدرات ودعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية والهجرة كأسلحة قذرة ضد جيرانها وشركائها، ومن من خلال استخدامها الإجرامي للتجسس والابتزاز، وهو ما يشكل العمود الفقري لسياستها الخارجية.

هذا وقد طالبت الأمانة الوطنية الاتحاد الإفريقي بالإسراع في إنهاء حالة العدوان والاحتلال السافر الذي تتعرض له أراضي دولة عضو في المنظمة القارية، هي الجمهورية الصحراوية، من طرف دولة عضو أخرى، هي المملكة المغربية، واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة ضد هذه الأخيرة، حتى تمتـثل لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، ومنع حيازة الأراضي بالقوة.

وتطرقت الأمانة الوطنية للحصيلة الإيجابية في كافة جبهات الكفاح والنضال، وحيت بشكل خاص مقاومة وصمود الشعب الصحراوي في كل مواقع تواجده، بعد القرار التاريخي باستئناف الكفاح المسلح. واتجهت بتحية التقدير إلى جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وهو يسطر ملاحم الشرف والإباء، ويكبد الغزاة الخسائر الجسيمة في العديد والعتاد، على إثر العمل العدواني السافر لدولة الاحتلال المغربي. حسب المصدر نفسه.

ياسمين بن صغير

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