الألعاب العربية : 23 سباحا و سباحة سيمثلون الجزائر خلال الدورة

تشارك الجزائر خلال دورة الألعاب العربية 2023 و التي ستجرى وقائعها بالجزائر في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية ، في اختصاص السباحة بـ 23 سباحا وسباحة، في منافسة السباحة و هذا بالمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، حسب ما كشفه بيان اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.

و أعلنت الاتحادية الجزائرية للسباحة عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني التي ستشارك في هذه المنافسة و التي تتكون من 12 سباحا و11 سباحة، حسب ذات المصدر.

و تتمثل قائمة السباحين الوطنيين المشاركين في هذه الدورة في فئة الرجال في كل من السباح جواد صيود، إضافة إلى منصف بلمان، علام أسامة، عاشور سفيان ثالث. عمار أكرم أمين، بن زيدون فارس، بوعلي رضوان، فداق حسين شريف، بوزية يوسف، رمزي شوشار، وبن بارة منصف و أخيرا هشام طايبي، يضيف البيان.

أما لدى السيدات فضمّت القائمة كُلا من السباحات أمال مليح، سمارة عبد اللاوي، مجاهد نسرين، ماجدة شيباركة، بن منصور ريمة، مروة مرنيز، ليليا سهام ميدوني، توامي مليسا، نفسي حميدة رانيا، وبن شادلي جيهان، وزيتوني إيمان كوثر، يختم بيان اللجنة.

شرف الدين عبد النور

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