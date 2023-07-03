الألعاب العربية : الجزائر ستشارك بوفد يضم 643 عضوا

كشف رئيس الوفد الجزائري حمزة دغدغ خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين مناصفة مع خير الدين برباري، الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن الجزائر ستشارك ببعثة قوامها 643 عضوا، بينهم 454 رياضي ورياضية في الدورة الخامسة عشرة للألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية 2023، حسب ما اورده بيان اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.

وتضم البعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب العربية حسب ذات المصدر، 279 رياضي، 175 رياضية، و 150 من المؤطرين، إضافة إلى 39 عضوا يمثلون الطاقم الإداري والطبي.

و قال رئيس الوفد الجزائري حمزة دغدغ، أن الهدف من المشاركة هو تصدر الجدول العام للميداليات، مضيفا أن كل الظروف مهيئة لتحقيق أفضل النتائج من خلال تسخير اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الامكانيات المتاحة، يفيد ذات المصدر

و قال حمزة دغدغ، أن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية اختارت بطل المصارعة بشير سيد عزارة، ولاعبة المنتخب الوطني لكرة الطائرة ليديا عمري، لحمل العلم الوطني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقرر بعد غد الأربعاء بملعب 5 جويلية 1962، يختم بيان اللجنة.

شرف الدين عبد النور

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