افتتاح الألعاب العربية بحفل مُبهر بمقاييس عالمية (فيديو وصور)

احتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي في الجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، حفل افتتاح منافسة الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر من الخامس إلى الخامس عشر من شهر ويلية الجاري.

وحضر حفل الافتتاح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بن حماد، وشخصيات عربية.

وأجمع الحضور ومتتابعي الحفل عبر شاشات التلفزيون على نجاحه المبهر، من خلال الاستعراضات التي أدّتها الفرق المشاركة وقبلها تشكيلة من الحرس الجمهوري، كما تمّ تقديم لوحات فنية تحاكي تاريخ الجزائر نذ العصور إلى القديمة إلى يومنا هذا.

ش.ن

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