أعلنت اليوم الأحد، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، عن اضطراب في حركة قطارات الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، بسبب انقطاع في التزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط بين مراد والبليدة.

وجاء في نص البيان :”سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الأحد 5 جوان 2022، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي بني مراد والبليدة”.

وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة (ما بين الجزائر والبليدة – العفرون) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم، يضيف البيان.

وأوضح ذات المصدر، أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة ، ستتوقف عند محطة بني مراد مشيرا الى أن القطارات المتوجهة من العفرون نحو الجزائر العاصمة متوقفة حاليا.

في حين ستسير قطارات الخطوط الكبرى وما بين المدن التي تربط الجزائر بالجهة الغربية (الشلف ووهران)، بشكل عادي.

كما تتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني الخارج عن إرادتها، وتؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

رمزي أحمد توميات

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