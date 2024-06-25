استفادت من دعوة الاتحاد الدولي:  السباحة “نسرين مجاهد” تلتحق بركب المتأهلين لأولمبياد باريس

إلتحقت السباحة الجزائرية “ نسرين مجاهد “، رسميا بركب المتأهلين لأولمبياد باريس هذه الصائفة، وهذا بفضل الدعوة التي تلقاها من قبل الاتحاد الدولي السباحة.

وصارت صاحبة 24 ربيعا، ثاني سباحة تتأهل للمحفل الأولمبي بباريس، وهذا رفقة زميلها في المنتخب “جواد صيود”، بفضل دعوة الاتحاد الدولي للسباحة، للمواهب الشابة والمتألقة تحت سن 30 عاما، حيث ستخوض منافسات الأولمبياد لها لأول مرة لها في مسيرتها.

وتعد “نسرين مجاهد” من مواليد الـ 28 أوت من سنة 1999م، بمدينة الظهرة بولاية مستغانم وهي نجمة فريق “مولودية الجزائر”، حيث تمتلك رقمين قياسيين محليين، وهذا في سباقي الـ100م، سباحة أربعة أنواع، (الحوض الصغير)، بزمن قدره: 01د، 02ثا، 99ج واختصاص الفراشة 100م. (الحوض الكبير)، بزمن قدره 01د، 01ثا، 22ج.

وتمّ اختيارها رفق “جواد صيود” من قبل الاتحاد الدولي للسباحة بفضل تألقهما هذا الموسم، حيث توجت “مجاهد” في أكتوبر الماضي بـ06 ميداليات ذهبية، في البطولة العربية التي أجريت في الإمارات العربية المتحدة، وبعدها برونزية البطولة الإفريقية بأونغولا أفريل المنصرم.”

محمد حسام مروش