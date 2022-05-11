استشهدت، صبيحة اليوم الأربعاء، مراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الإحتلال الصهيوني، أثناء تغطيتها لاقتحامه جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة، أن :”الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أقدم وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة”، مضيفة أن هذه الجريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية”.

وأدانت الجزيرة، هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته، محملة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين”.

كما طالبت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الصهيوني لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

رمزي أحمد توميات

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