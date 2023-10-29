اتصالات الجزائر: 200 دينار تفعل الكثير

أعلنت اتصالات الجزائر عن عرض، يخص أي “مودام” جيل الرابع أو شريحة أو اشتراك غير مفعّل، كاشفة أن إعادة تفعيل هذه الأجهزة أو الاشتراكات يكون بـ200 دينار فقط.

وأطلقت الشركة على العرض اسم “SIM ONLY” لإعادة تفعيل الاشتراكات، حيث يمكن الحصول على 10 ميغا أنترنيت مهداة، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت الوطني وشبكة IDOOM 4G.

كما أشارت الشركة الى أنه يمكن للزبون أن يتقرب إلى الوكالة المقربة بجهاز المودم الخاص بك لإعادة تفعيل الاشتراك.

رمزي أحمد توميات

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