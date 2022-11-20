اتصالات الجزائر تطلق وكالة افتراضية موجّهة لزبائنها المحترفين

أطلقت اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، وكالتها الافتراضية الموجهة لزبائنها المحترفين.

وتتيح هذه الوكالة الافتراضية للزبائن المحترفين اكتشاف العروض والخدمات الموجهة لهم. للتذكير، قامت اتصالات الجزائر بإطلاق وكالتها الافتراضية الموجهة لزبائنها الـخـواص بتاريخ 30 جويلية الفارط. تجسد هذه الخطوة سعي المؤسسة وحرصها الدائم على التقرب أكثر من زبائنها.

وقالت اتصالات الجزائر في بيان لها: يسر اتصالات الجزائر أن تعلم زبائنها الأعزاء بإطلاق وكالتها الافتراضية الموجهة لزبائنها المحترفين، وذلك ابتداء من هذا الأحد الموافق لـ 20 نوفمبر 2022. هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة متاحة على مدار 24 سا، 7/7 أيام، عبر الرابط التالي : store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر : www.algerietelecom.dz يعد هذا الفضاء بيئة افتراضية تفاعلية بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D و360° متعددة اللغات، تسمح للزبائن المحترفين بزيارتها باستعمال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف أو الحواسيب اللوحية أو بواسطة الخوذة الافتراضية.

ش.ن

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