ابراهيم مراد يُعزي عائلة الشرطي شهيد الواجب الوطني بالوادي

تقدم وزير الداخلية ابراهيم مراد بتعازيه القلبية إلى عائلة شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير – التابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية:” ببالغ التأثر وعميق الايمان بقضاء الله وقدره، تلقى إبراهيم مراد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نبأ استشهاد حافظ الشرطة، قاسمي محمد الصغير، التابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي، أثناء تأدية مهامه، خلال عملية تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية”.

واضاف البيان :”وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أصالة عن نفسه، وباسم كافة إطارات وموظفي القطاع، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة شهيد الواجب الوطني وذويه، وكافة زملائه من سلك الأمن الوطني، المسبلين أرواحهم للذود عن أمن الوطن والمواطنين والتصدي لعصابات الاجرام، متضرعا للمولى العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان”.

كما تجدر الاشارة الى أنّ قاسمي محمد الصغير، قد استشهد مساء أمس الجمعة أثناء تأدية مهامه خلال عملية تفتيش بإذن قضائي لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية.

رمزي أحمد توميات

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