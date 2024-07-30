ابراهيم بوغالي يحلّ بالعاصمة طهران

حلّ إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيرانية، طهران، وذلك تحسبا لمشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد “مسعود بزشكيان”.

وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني، مسؤولين عن وزارة الخارجية الإيرانية، وكذا سفير الجزائر بطهران، علي عروج.

يشار إلى أن بوغالي سيشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني”مسعود بزشكيان”، بحضور عديد قادة الدول وممثليهم.

كما يرافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، كل من، خرفي موسى رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – إيران”، والنائب جوزي مزيان، وإطارات من المجلس.

شرف الدين عبد النور