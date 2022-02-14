اارئيس تبون يقرر إعفاء دور النشر من تكاليف كراء الأجنحة في صالون الكتاب

14 فبراير، 2022

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعفاء دور النشر المشاركة في الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر من تكاليف كراء الأجنحة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة فإن هذا القرار جاء ليمكن دور النشر من المشاركة بكل أريحية، وحرصا من الدولة على ترقية وتطوير الإنتاج الثقافي لاسيما الكتاب وتشجيعا للمقروئية.

كما يهدف هذا القرار إلى تجسيد رغبة الرئيس تبون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على بناء الإنسان وصناعة وعي جديد يضمن قيم المواطنة والعدالة الثقافية ويرسخ الهوية الحضارية للشعب الجزائري.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of انخراط عضوين من الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في حملة رفع العلم الوطني للمطالبة بجلاء الاحتلال المغربي

انخراط عضوين من الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في حملة رفع العلم الوطني للمطالبة بجلاء الاحتلال المغربي

10 مايو، 2021
Photo of رئيس الجمهورية في خطابه للأمة: “أغلب هذه الحرائق تسبّبت فيها أيادي إجرامية”

رئيس الجمهورية في خطابه للأمة: “أغلب هذه الحرائق تسبّبت فيها أيادي إجرامية”

12 أغسطس، 2021
Photo of الأمينة العامة للنساء الانغوليات تستقبل السفير الصحراوي

الأمينة العامة للنساء الانغوليات تستقبل السفير الصحراوي

15 يوليو، 2021
Photo of الكونغرس الأمريكي :جبهة البوليساريو تناضل من اجل استقلال الصحراء الغربية

الكونغرس الأمريكي :جبهة البوليساريو تناضل من اجل استقلال الصحراء الغربية

27 يونيو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: