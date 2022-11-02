إنطلاق الجلسة التشاورية المغلقة على مستوى القمة

انطلقت منذ قليل، أشغال الجلسة التشاورية المغلقة برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتعرف أشغال هذه الجلسة مشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية الذين توافدوا تباعا صبيحة اليوم إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بعد مشاركتهم أمس في الجلسة الافتتاحية

وللتذكير، فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الدورة الـ 31 للقمة العربية، مساء أمس الثلاثاء، افتتاح أشعال قمة القادة والرؤساء.

وجاء ذلك عقب تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئاسة القمة ال 31 لجامعة الدول العربية، على مستوى قمة القادة والرؤساء، من نظيره التونسي قيس سعيد.

رمزي أحمد توميات

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