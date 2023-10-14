إقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مساجد الوطن

14 أكتوبر، 2023

أدى صبيحة اليوم السبت الجزائريون صلاة الإستسقاء في مختلف مساجد الوطن، تطبيقا لتعليمات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقالت وزارة الشؤون الدينية، أمس الجمعة، في بيان لها:”أنّه ستقام صلاة الاستسقاء، يوم 28 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 14 أكتوبر 2023 على الساعة 9:00 صباحا”.

ويأتي هذا إحياءً لسنة المصطفى ﷺ الذي ثبت عنه أنّه إذا حلّ “الجفاف”خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين”، “البخاري ومسلم”ودعا الله تعالى: “اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل”. [صحيح، أبو داود وابن ماجه].

ليديا كبيش

14 أكتوبر، 2023

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