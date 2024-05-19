تم اليوم الأحد، بولاية البليدة، إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للإحصاء العام للفلاحة.

و تم إعطاء إشارة الإنطلاق، حسب بيان وزارة الفلاحة، من طرف حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، رفقة والي ولاية البليدة، بحضور السلطات المحلية، و الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

كما تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للعملية، على مستوى وحدة إلانتاج الفلاحي “بساتين اسعد”، المتواجدة ببلدية موزاية.

شرف الدين عبد النور