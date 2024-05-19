إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للإحصاء العام للفلاحة

19 مايو، 2024

تم اليوم الأحد، بولاية البليدة، إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للإحصاء العام للفلاحة.

و تم إعطاء إشارة الإنطلاق، حسب بيان وزارة الفلاحة، من طرف حميد بن ساعد، الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، رفقة والي ولاية البليدة، بحضور السلطات المحلية، و الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

كما تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للعملية، على مستوى وحدة إلانتاج الفلاحي “بساتين اسعد”، المتواجدة ببلدية موزاية.

شرف الدين عبد النور

19 مايو، 2024
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