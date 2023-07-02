إطلاق قناة خاصة بالألعاب العربية على اليوتيوب

2 يوليو، 2023

أعلنت اليوم اللجنة المنظمة للألعاب العربية الجزائر 2023 في منشور لها على صفحتها في الفيسبوك، عن إطلاق قناة خاصة على اليوتوب.

وقالت ذات الهيئة في منشورها، “يسرنا أن نعلن أن لجنة تنظيم الألعاب الرياضة العربية لديها الآن قناة خاصة على اليوتيوب”.

كما وضعت اللجنة المنظمة، رابط القناة الخاصة بألعاب الجزائر. داعية الجمهور الرياضي. إلى الاستمتاع بالأجواء الرياضية المثيرة، وأبرز اللقطات، والفيديوهات الحصرية من الألعاب الرياضة العربية.

و ستنطلق مساء اليوم  منافسة كرة القدم، حيث سيستهل المنتخب الوطني الأولمبي مشواره بمواجهة المنتخب العماني على الساعة 21:00.

رابط قناة اليوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UCgoBqkHHgXJUv7Rtd7gf3Ig

 

شرف الدين عبد النور

2 يوليو، 2023

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