إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد من 2023-2027

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد من 2023-2027

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من 2023 إلى 2027.

وجرى الإطلاق على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” متلقى وطني مخصص للإطلاق.

هذا ويجري الملتقى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبإشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

في حين، تم تنظيم الملتقى من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر.

رمزي أحمد توميات

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