إطار قانوني جديد لدعم شركات الإبتكار و المشاريع الشابة في الجزائر

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات، يالعاصمة، على مراسم افتتاح الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها المخصص للتعريف بموضوع التمويل التساهمي و تعزيز الحوار بين المؤسسات المالية.

و شهد هذا الحدث حسب بيان وزارة المالية، حضور كل من وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، محافظ بنك الجزائر و كذلك المدراء العامين للبنوك العمومية و المؤسسات المالية.

و في خطاب أثنى فيه على جهود لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها، أعلن وزير المالية عن إرساء إِطَارٍ قَانُوني جديد يهدف إلى دعم شركات الابتكار والمشاريع الشابة في الجزائر، حيث يأتي هذا النظام الجديد، الذي أُصدِر تحت التعليمة الرقم 23-01، لتحديد الشروط العملية لتدخل “مستشار الاستثمار التساهمي” في السوق المالية، حسب ذات المصدر.

وفيما يمثل هذا الإِطَار القَانُوني الجديد خطوة مُلَفتَة، أكد الوزير فايد بأنه سيسمح بفتَح باب التمويل التَسَاهُمي للجمهور بشكل أوسع، وذلك من خلال استخدام منصات رقمية، مما يشجع على التواصل المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة والمستثمرين، حيث يعد هذا النظام إضافة مهمة إلى الآليات الأخرى المُتَبَعَة لتمويل المشاريع الناشئة، مثل صُندوق دعم وتطوير المؤسسات الناشئة و شركات التمويل الاستثماري و التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49% من رأسمال الشركة الناشئة، وبهذه الخطوة، تشجع السلطات العمومية شركات الابتكار والمشاريع الشابة، وخاصة تلك التي تركز على تحسين الخدمات الموجهة للسكان، مما يُعزِّز تطور الشركات الناشئة في البلاد، يضيف المصدر ذاته.

و من بين الإجراءات المقترحة، تأسيس علامات تجارية تدعم مفهوم “الشركة الناشئة” و”المشروع المبتكر”، إضافةً الى مضاعفة إنشاء حاضنات جامعية وصياغة قوانين تحكم الشركات ذات الأسهم المبسطة وإنشاء صندوق استثماري خاص بتمويل الشركات الناشئة.

و تتجلى نتائج هذه السياسة، حسب ما صرح به لعزيز فايد في ظهور مئات، إن لم يكن آلاف، من الشركات الناشئة التي ترك بعضها بصمة على الساحة الدولية، مع فوز العديد منها بجوائز عالمية، “بحيث تحمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintechs) مسؤولية إعادة تفكير مؤسسات النظام المالي، وهو ما يدفع مؤسسات النظام المالي في الجزائر نحو الرقمنة وتقديم خدمات بجودة أفضل. إلا أنه في مواجهة ظهور هذه الشركات الشابة المبتكرة، يجب تكييف الأُطُر القانونية المنظمة لتمويلها لضمان الأمان وحماية المصالح”، يضيف الوزير.

كما أوضح وزير المالية، بأن السلطات العمومية تتابع بكل عزم دعم نسيج ديناميكي من الشركات الناشئة من خلال توفير التمويل والدعم لتعزيز روح المبادَرة والنمو.

و في ختام هذا اللقاء، دعا الوزير الجهات والمؤسسات المالية إلى تنظيم أيام إعلامية تستهدف الفاعلين في مجال الابتكار، من جامعات ومدارس وشركات ناشئة وحاضنات، بهدف تعزيز التعاون وتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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