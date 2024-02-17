إصابة 51 شخصا إثر انحراف حافلة تقل تلاميذ ببجاية

17 فبراير، 2024

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، في بيان لها، عن إحصاء 51 ضحية إثر انحراف حافلة كانت تقل تلاميذ، في ولاية بجاية.

وحسب نص البيان، فإن الحادث وقع على الساعة السابعة و44 دقيقة، بالمكان المسمى سبت أقديم، بلدية ودائرة أميزور، أين كان التلاميذ بصدد الذهاب في نزهة إلى ولاية جيجل.

كما خلف الحادث، إصابة 51 شخصا تم إسعافهم، حيث تم نقل 30 ضحية من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى المستشفى المحلي، في حين تم نقل و21 ضحية من طرف المصالح الاستشفائية.

رمزي أحمد توميات

17 فبراير، 2024

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