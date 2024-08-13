إسترجاع مجموعتين نقديتين من معدن الفضة تعودان إلى فترة حكم الدولة الموحدية بعين الدفلى

تمكّنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى، من استرجاع ممتلكات ثقافية ثمينة، متمثلة في مجموعتين نقديتين من معدن الفضة تعودان إلى فترة حكم الدولة الموحدية، وذلك عبر عملية أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن حجز واسترجاع 182 قطعة نقدية، حسب ما أورده بيان وزارة الثقافة.

وتتمتع هذه المجموعة النقدية، حسب ذات المصدر، بقيمة تاريخية كبيرة، تبرز جزءً مهما من تاريخ الجزائر في العهد الإسلامي الوسيط.

ويعكس استرجاع هذه الممتلكات الثقافية، وفقا لبيان الوزارة، التزام قطاع الثقافة والفنون بالتعاون والتنسيق المحكم مع جميع الأسلاك الأمنية لحماية التراث الوطني ومكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، مؤكدة مواصلة جهودها في مجال ضمان التكوين النوعي المتخصص لأفراد الأجهزة الأمنية.

هذا وعبّرت صورية ،مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، في هذا السياق، عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى، كما دعت كافة المواطنين إلى التعاون مع السلطات المختصة والإبلاغ عن أي معلومات قد تساهم في استرجاع وحماية التراث الثقافي.

شرف الدين عبد النور