إرتقاء 35 صحفيا جرّاء العدوان المتواصل الذي يشنّه الاحتلال الصهيوني على غزة

30 أكتوبر، 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين الذين ارتقوا جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني، على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 35 صحفيا.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له على منصة تلغرام “35 صحفيا.. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة الصحفيين الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة”.

ونشر المكتب على منصته، أسماء وصور الضحايا الصحفيين حيث ضمت القائمة “محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار”.

و ضمت قائمة الصحفيين كذلك، “محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي سليمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذره، محمد أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد عماد لبد، أحمد مسعود، رشدي السراج، محمد فايز الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميما”.

شرف الدين عبد النور

30 أكتوبر، 2023

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