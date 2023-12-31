إختناق 05 أشخاص بغاز البوتان بالعاصمة

31 ديسمبر، 2023
إختناق 05 أشخاص بغاز البوتان بالعاصمة
سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، إصابة 05 أشخاص باختناق بغاز البوتان، ببلدية درارية، بولاية الجزائر.
و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 05سا05د، من أجل حادث إختناق بغاز البوتان المتسرب من قارورة الغاز بتعاونية الهدى بلدية و دائرة درارية”.
و أضاف البيان، “خلف الحادث اصابة 05 أشخاص من عائلة واحدة( 3 ذكور و 2 إناث) باختناق وضيق في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 16سنة و 56 سنة ، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم الى عيادة درارية”.
شرف الدين عبد النور
31 ديسمبر، 2023

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