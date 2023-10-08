Ads

ANEP N° : PN2300021

إحياءً للذّكرى الـ60 لتأسيس سوناطراك: وزارة التّربية الوطنية تُعلن تنظيمها لمسابقة عبر كامل المؤسّسات التّعليمية العمومية والخاصّة

8 أكتوبر، 2023
وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها نهار هذا الأحد 8 أكتوبر، عن تنظيمها لمسابقة وطنية للكتابة مفتوحة لتلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى كل مؤسّسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وذلك إحياء للذكرى ال60 لتأسيس شركة سوناطراك (31 ديسمبر 1963)….

وتأتي هذا المسابقة الوطنية بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ومجمع سوناطراك، وذلك أمسية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، أين تتمثل المسابقة في إنتاج نص مكتوب باللغة العربية يتناسب نوعه وموضوعه مع مستوى تلاميذ كل مرحلة تعليمية:

– تعبير كتابي حول حماية البيئة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، رسالة حول دور الطاقة في تطور البلاد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، مقال حول الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي..

ويتم الإعلان عن نتائج المسابقة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

سيدعلي هرواس

8 أكتوبر، 2023

مقالات ذات صلة

ياسين وليد: النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة

5 مارس، 2022

الوزير الأول: الحكومة عازمة على رفع التحديات من أجل توفير عيشة كريمة للمواطن

13 سبتمبر، 2021

الجريدة الرسمية: قائمة جديدة للمكلفين بالتحقيقات الاقتصادية

15 فبراير، 2021

الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تدين تجسس الرباط على أمينتو حيدار

12 مارس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: