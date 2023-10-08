إحياءً للذّكرى الـ60 لتأسيس سوناطراك: وزارة التّربية الوطنية تُعلن تنظيمها لمسابقة عبر كامل المؤسّسات التّعليمية العمومية والخاصّة

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها نهار هذا الأحد 8 أكتوبر، عن تنظيمها لمسابقة وطنية للكتابة مفتوحة لتلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى كل مؤسّسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وذلك إحياء للذكرى ال60 لتأسيس شركة سوناطراك (31 ديسمبر 1963)….

وتأتي هذا المسابقة الوطنية بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ومجمع سوناطراك، وذلك أمسية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، أين تتمثل المسابقة في إنتاج نص مكتوب باللغة العربية يتناسب نوعه وموضوعه مع مستوى تلاميذ كل مرحلة تعليمية:

– تعبير كتابي حول حماية البيئة بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، رسالة حول دور الطاقة في تطور البلاد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، مقال حول الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي..

ويتم الإعلان عن نتائج المسابقة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

سيدعلي هرواس

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