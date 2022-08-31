إحباط محاولات هجرة سرية وإنقاذ 136 شخص من الغرق

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أوت 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 136 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 315 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، يضيف ذات البيان.

كما أبرزت الوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني

رمزي أحمد توميات

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