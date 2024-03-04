إجتماع وزاري تشاروي لتحديد معوقات تمويل الإستثمار الفلاحي

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس الأحد، بمقر وزارة المالية، إجتماعا تشاوريا يهدف إلى تحديد و إزاحة المعوقات المرتبطة بتنفيذ وتمويل برامج الاستثمار في القطاع الفلاحي.

و تطرّق الوزيران، خلال هذا اللقاء التعاوني، حسب بيان وزارة المالية، إلى جملة التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة، وأبرزا الأهمية الاستراتيجية لهذا الأخير بالنسبة للإقتصاد الوطني.

وجرت حسب ذات المصدر، مناقشات معمقة لتطوير حلول ملموسة من أجل التغلب على القيود الحالية وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الفلاحي.

كما أكد فايد، خلال هذا اللقاء، من جديد التزام وزارة المالية بالدعم القوي لقطاع الفلاحة، من خلال الترويج لرؤية تقوم على النمط الجديد لحوكمة المالية العمومية، كما شدّد على ضرورة تخطيط وبرمجة وتنويع مصادر التمويل لضمان النمو المستدام للقطاع الفلاحي.

من جانبه، أكد وزير الفلاحة، على حتمية ضمان الأمن الغذائي للبلاد، مركزا على أهمية التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية لضمان استقرار السوق واستمرار توفر المنتجات الغذائية الأساسية.

وتشمل الالتزامات التي تم التعهد بها خلال هذا الاجتماع، تدابير مالية مستهدفة، ومبادرات تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع في مواجهة تقلبات السوق الدولية وتغير المناخ، حيث أكد الوزيران تصميمهما على خلق بيئة مواتية للنمو المستدام للفلاحة، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

كما أكد الوزيران على عزمهما المستمر في العمل يداً بيد مع الجهات المعنية بالقطاع، لضمان تطويره مع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

شرف الدين عبد النور

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