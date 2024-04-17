إجتماع تنسيقي لضبط الاجراءات الإستباقية لطيّ ملف عدل 2

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء، المدير العام لوكالة عدل، بحضور المدراء المركزيين وإطارات من الوكالة، على عقد إجتماع تنسيقي لضبط كل الاجراءات الإستباقية للمضي نحو غلق ملف عدل 2.

و جاء هذا الإجتماع، حسب بيان الوكالة، في إطار تطبيق تعليمات وقرارات وزير السكن العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المسداة خلال الإجتماع التنسيقي الأخير، بتاريخ 8 أفريل الجاري، المتضمنة حرصه الشديد على ضرورة أن تستكمل الأشغال المتبقية في كل المشاريع قيد الانجاز ضمن الآجال المحددة، وإستكمال عمليات التخصيص في كل الولايات.

و ذكّر المدير العام لوكالة عدل، في الأخير، بالإستراتيجية التي وضعها وزير السكن، بخصوص تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لتحقيق الإستجابة الكاملة للمتطلبات الحالية والتحديات المقبلة.

شرف الدين عبد النور