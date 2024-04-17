إجتماع تنسيقي لضبط الاجراءات الإستباقية لطيّ ملف عدل 2

17 أبريل، 2024

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء، المدير العام لوكالة عدل، بحضور المدراء المركزيين وإطارات من الوكالة، على عقد إجتماع تنسيقي لضبط كل الاجراءات الإستباقية للمضي نحو غلق ملف عدل 2.

و جاء هذا الإجتماع، حسب بيان الوكالة، في إطار تطبيق تعليمات وقرارات وزير السكن  العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المسداة خلال الإجتماع التنسيقي الأخير، بتاريخ 8 أفريل الجاري،  المتضمنة حرصه الشديد على ضرورة أن تستكمل الأشغال المتبقية في كل المشاريع قيد الانجاز ضمن الآجال المحددة، وإستكمال عمليات التخصيص في كل الولايات.

و ذكّر المدير العام  لوكالة عدل، في الأخير، بالإستراتيجية التي وضعها وزير السكن، بخصوص تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لتحقيق الإستجابة الكاملة للمتطلبات الحالية والتحديات المقبلة.

شرف الدين عبد النور

17 أبريل، 2024
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