إتفاقية تمويل بين سوناطراك و الحماية المدنية لتجهيز 3 طائرات مروحية بمعدات طبية

وقّع كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، و المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، أمس الأربعاء، على اتفاقية تمويل تتعلق بتجهيز 3 طائرات مروحية تابعة للحماية المدنية الجزائرية، بمعدات طبية جد متقدمة، تستعملها الأطقم الطبية لتقديم المساعدة الطبية العاجلة عند التدخل السريع، خلال عمليات الإجلاء الطبي الجوي الآمن.

و جرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر المديرية العامة سوناطراك، بحضور الإطارات المسيرة للشركة، إلى جانب الإطارات السامية الممثلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

و تأتي هذه الخطوة التي بادرت بها سوناطراك، كمساهمة في دعم جهود المديرية العامة للحماية المدنية، على المستوى الوطني، وتسهيل عمل الأعوان في آداء مهامهم النبيلة، وبصفة خاصة في عمليات الإسعاف الطبي، التي تستدعي إجلاء جويا خلال التدخلات الطارئة في حالات حدوث كوارث طبيعية أو الحوادث الطارئة.

شرف الدين عبد النور