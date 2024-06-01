إتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رفقة وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، على إمضاء اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA).

وجاء ذلك، حسب بيان وزارة الفلاحة، على هامش أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “النعامة: آفاق واعدة للإستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون المتبادل بين الطرفين، في مجال النهوض بالفلاحة وتعزيز المشاريع الزراعية في البلاد، خاصة تلك التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، وتبادل المعلومات المتعلقة بمناخ الاستثمار الزراعي و استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب، من خلال إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي.

كما يلتزم الطرفان، من خلال هذه الاتفاقية، بتحديد وإزالة العراقيل المحتملة التي قد تعيق المشاريع الزراعية في جميع مراحلها، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل، ويشمل ذلك حلّ العقبات البيروقراطية، وتأمين حقوق الأراضي، وتوفير خدمات الدعم اللازمة، إضافة إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، و الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التقنيات الزراعية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية.

شرف الدين عبد النور