إتفاقية إطار بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين و المجلس الأعلى للشباب

أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، مرابي ياسين، رفقة رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أمس الخميس، على مستوى ملحقة وزارة التكوين و التعليم المهنيين، على إمضاء إتفاقية إطار، على هامش مأدبة الافطار الجماعي المنظم على شرف رؤساء و نواب نوادي الإبداع و الابتكار، بـ”بصمة التكوين” ملحقة الحوضين سابقا -ببن عكنون.

و تهدف هذه الاتفاقية، حسب بيان وزارة التكوين و التعليم المهنيين، إلى تحديد مجالات التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للشباب، بغرض تعزيز التنسيق وترقية آداء الشباب ومساعدتهم في اكتساب المهارات و الكفاءات المطلوبة في إطار تجسيد التنمية الوطنية.

و كان لوزير التكوين و التعليم المهنيين، بهذه المناسبة، كلمة أوضح من خلالها، ان الإتفاقية المبرمة بين الجانبين تدخل في إطار المقاربة التشاركية، المتبناة من طرف قطاع التكوين و التعليم المهنيين، مع مختلف الشركاء و الفواعل الاجتماعية و الاقتصادية، لتحقيق أهدافه المسطرة في برنامج نشاطاته، المتمثلة أساسا في توفير اليد العاملة المؤهلة، التي تستجيب لمتطلبات وحاجيات هؤلاء الشركاء.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الاعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بضرورة انخراط الشباب من نخب و إطارات في الديناميكية التي تشهدها البلاد من خلال رصّ صفوفهم باعتبارهم أكبر مقوم تعتمد عليهم البلاد في العنصر البشري.

كما تخلّل اللّقاء، حسب بيان الوزارة، عرض فيديو تعريفي لنوادي الإبتكار و مساهماتهم في نشاطات وزارة التكوين و التعليم المهنيين، و فيديو كرونولوجيا حصيلة نشاطات المجلس الأعلى للشباب منذ تأسيسه، و كذا فيديو حول مراحل ترميم ملحقة الوزارة “بصمة التكوين” الحوضين سابقا.

هذا و تميّز ختام اللّقاء، باشراف كل من وزير التكوين و التعليم المهنيين، و رئيس المجلس الأعلى للشباب، بالمساهمة في تكريم المتربص، معارفي مصطفى، التابع لنوادي الإبداع و الإبتكار، المتخرج بجدارة و استحقاق من المعهد الوطني المتخصص، المنظر الجميل، إختصاص ميغاترونيك السيارات باللغة الإنجليزية.

شرف الدين عبد النور

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