إتفاقية إطار بين جامعة الجزائر 3 و المدرسة المتعدّدة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

أشرف صبيحة الخميس 4 أفريل، بمقر رئاسة جامعة الجزائر 3، بدالي ابراهيم، خالد رواسكي، مدير الجامعة، و جيار كهينة أمال، مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، على إبرام اتفاقية إطار في مجال التعاون والتبادل العلمي والثقافي بين جامعة الجزائر3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، والمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، وهذا بحضور مسؤولين وإطارات من المؤسستين الجامعيتين.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار الاستراتيجية الإصلاحية للوزارة الوصية، والرامية إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، إلى تشجيع وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لفائدة أساتذة وطلبة وموظفي الطرفين، من خلال وضع كافة الوسائل الممكنة من هياكل وموارد بشرية لتحقيق ذلك، حيث ستكون المؤسستين مكمّلتين لبعضهما البعض في إطار شراكة استراتيجية من خلال توطيد العلاقات بين جميع مكونات الأسرة الجامعية.

كما ستشمل الإتفاقية، مجالات متعددة من شأنها الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبة المؤسستين وتحسين مستواهم العلمي وتجديد معارفهم، القادرة على التطوير والإبداع والمواكبة.

للإشارة، فإن برنامج التعاون والشراكة يتضمن تبادل الخبرات، تبادل المطبوعات والمنشورات، الإشراف المشترك على مذكرات التخرج وأطروحات الدكتوراه في المجالات المشتركة كتسيير المدن الذكية، الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النشر المشترك للأبحاث والتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية والأيام التحسيسية والأنشطة الثقافية والرياضية، تطوير برامج تعليمية مشتركة، تنظيم تربصات ميدانية والتكوين ذي المستوى العالي للطلبة رياضيي النخبة.

وفي إطار ريادة الأعمال والابتكار، ستقوم الجامعتين بتنظيم “مسابقة الأفكار” التي سيشارك فيها طلبة المدرسة باقتراح مشاريع لهندسة الفضاءات الخضراء والفضاءات المشتركة وبعض الهياكل، بهدف المساهمة في إعداد مخططات تعطي طابعا جماليا للمحيط داخل الحرم الجامعي وتكون سابقة لعمل مكتب الدراسات لإنجاز المشاريع المستقبلية.

شرف الدين عبد النور

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