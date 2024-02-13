إبرام إتفاقية للتعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية

أشرف مساء اليوم الثلاثاء، كل من بن صالح صالحي، الأمين العام المرصد الوطني للمجتمع المدني، و أحمد زكان، مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية CREAD، على إتفاقية للتعاون في مجـال البحث العلمي والتكوين، بحضور رئيس ديوان المرصد، جمال دحو وأعضاء و إطارات المرصد، رشيد بلحاج ، أحلام بوزريبة، عضو مكتب المرصد، زايدي أكرم، رئيس لجنة الدراسات و الاستشراف و التطوير، و كذا ممثلي القطاعات الوزارية ذات الصلة بالمجتمع المدني.

و تهدف هذه الاتفاقية حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى تحديد آليات وكيفيات تعزيز وتجسيد التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين بين المرصد الوطني للمجتمع المدني ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، لاسيما في مجالات، تبادل الخبرات العلمية، والمعلومات في مواضيع ومناهج التكوين والبحث العلمي المرتبطة بالمجتمع المدني وذلك عبر تنظيم ندوات ولقاءات مشتركة وأيام إعلامية، إطلاق دراسات ومشاريع علمية مشتركة حول مواضيع متعلقة المجتمع المدني وآليات مساهمته في التنمية.

كما تهدف أيضا، إلى التكوين المستمر من خلال التأطير المشترك للأنشطة العلمية ذات الصلة بالمجتمع المدني (ملتقيات، ندوات، دورات تكوينية…)، الاهتمامات المشتركة الأخرى التي يتقرر التشاور حولها بين الطرفين.

و يلتزم المرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال هذه الإتفاقية، بضمان التكفل بالجوانب اللوجيستية ذات الصلة بالباحثين والمختصين التابعين لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية لتنشيط الندوات العلمية والفكرية والتكوينية التي تندرج في مجال اهتمامات المرصد وذلك في حدود ما تسمح به الإمكانيات المتاحة، و توفير جميع أشكال المساعدة والمرافقة لفرق البحث التابعة للمركز من خلال إشراك إطارات وأعضاء المرصد في مجال البحوث الميدانية والدراسات العلمية.

من جهته، يلتزم مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، بدعوة فرقه البحثية، ووفق إمكانياتها، بتأدية خدمات الدراسة والبحث ذات الصلة بنشاطات المركز من خلال تقديم الدراسات والتحاليل والاقتراحات والتوصيات الممكنة.

ويمكن إبرام ملحق خاص بهذه الاتفاقية في حالة إعداد أعمال الدراسة والخبرة بناء على القوانين والأنظمة السارية المفعول، دعوة إطارات وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني للمشاركة في الندوات والتظاهرات العلمية التي تدخل في نطاق اهتمامات المجتمع المدني؛

و يلتزم مركز البحث كذلك بدعوة الباحثين والمختصين لتنشيط الندوات العلمية والفكرية المنظمة من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني بالإضافة إلى توفير كل الوسائل المادية والبيداغوجية والعلمية اللازمة لذلك، وإجراء ندوات تكوينية لفائدة إطارات وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني و كذا نشطاء المجتمع المدني في المجالات التي تندرج في إطار ترقية دور وأداء المجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

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