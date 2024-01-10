“أوريدو” الرّاعي الرّسمي لمولودية الجزائر لسنتين

أعلنت أوريدو (Ooredoo)، اليوم، الأربعاء، عن مرافقتها لنادي مولودية الجزائر، من خلال التوقيع على عقد جديد، لتصبح بذلك الراعي الرّسمي للنادي لمدة سنتين.

و تم إبرام إتفاقية الرعاية من قبل المدير العام ﻟ Ooredoo، روني طعمه ورئيس مجلس ادارة مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم، في حفل نُظّم بمقر Ooredoo، بأولاد فايت، بالجزائر العاصمة، وذلك بحضور إطارات المؤسسة، والطاقمين الفني والإداري وكذا لاعبي مولودية الجزائر.

و بهذه المناسبة، صرّح روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo: “نحن فخورون بإبرام عقد الرعاية الجديد مع نادي مولودية الجزائر، رمز كرة القدم الوطنية الذي يزخر بسجل حافل بالإنجازات والذي تمتد شعبيته إلى خارج حدود الوطن. يسعدني أن أرحب من جديد، باسمي الخاص وباسم مؤسسة Ooredoo، بنادي مولودية الجزائر في عائلة Ooredoo، متمنيا له النجاح والتألق في سعيها إلى تحقيق تتويجات على الصعيدين الوطني والقاري. يشرفنا أن ندعم هذا النادي الأسطوري والمِئَوي وأن نُدوّن شطرا جديدًا لتاريخه المجيد. “

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم: “نحن جد فخورون بإبرام هذه الشراكة مع مؤسسة Ooredoo، التي أشكرها باسمي الخاص ونيابة عن كافة إدارة مولودية الجزائر. سيكون هذا الدعم محفزا اضافيا لنا لتحقيق المزيد من النجاحات وبلوغ اعلى مصافات كرة القدم الوطنية والقارية. بفضل هذه الشراكة الجديدة، سيستهل كل من نادي مولودية الجزائر وOoredoo عهدا جديدا تحت شعار النجاح والتألق. فبعدما كان عضوا من عائلة Ooredoo بين سنتي 2018 و2021، يتشرف نادي مولودية الجزائر بالتعاون من جديد مع متعامله المفضل للهاتف النقال وبتجسيد سويا مشروع رياضي متميّز يرقى إلى مستوى آمال كلا الشريكين.”

شرف الدين عبد النور

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