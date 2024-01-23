أنصار المنتخب الوطني بكوت ديفوار: “نريد الثلاث نقاط أمام موريتانيا وتذوق أول انتصار”

23 يناير، 2024

رفع أنصار المنتخب الوطني لكرة القدم، مطالبهم لأشبال الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، من أجل تحقيق الفوز الأول للخضر من خلال المواجهة المرتقبة سهرة اليوم أمام الأشقاء من موريتانيا، وهذا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كان كوت ديفوار2023.

مبعوث شرشال نيوز الى كوت ديفوار محمد حسام مروش
23 يناير، 2024

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