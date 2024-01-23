أنصار المنتخب الوطني بكوت ديفوار: “نريد الثلاث نقاط أمام موريتانيا وتذوق أول انتصار”

ويتواجد رفقاء الهداف “بغداد بونجاح” في المركز الثالث من المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، خلف كل من أنغولا وبوركينافاسو، حيث يكفيهم التعادل بأية نتيجة من أجل العبور إلى الدور المقبل.

وأكد صحفي وكالة الأنباء الجزائرية “محمد رياض بوزينة”، لـ”شرشال نيوز”، أنه “يجب أن يكون الخضر حذرين في المباراة، هذه البطولة لا يوجد فيها كبير ولا صغير..نحتاج الفوز للعبور ورإرجاع الثقة للعناصر من أجل مواصلة المشوار بقوة في الدور المقبل.”

من جانبه، صرّح المناصر “الباهي أيوب”، “نحن اليوم على موعد مهم وننتظر من رفقاء محرز إسعادنا..لقد طال الانتظار في هذه البطولة من اجل تحقيق أول انتصار”، كما قال المناصر “نبيل”، “التحدي سيكون صعبا لكن توقيت المواجهة ملائم ونحن نثق في لاعبينا من أجل تحقيق الفوز والتأهل.”

وأضاف المناصر، “شمس الدين بونابي”، “سنفوز بإذن الله ونتأهل في صدارة المجموعة وأنا متأكد من هذا”، وأشار المناصر “عزوز حديبي”، “هناك تاريخ طويل من الانتصارات في مواجهاتنا أمام الاشقاء المرابطين..واليوم سنحقق انتصارا جديدا أمامهم..”.

هذا ويلاقي الخضر الإخوة المرابطين، اليوم، على الساعة 20:00 مساءً، بملعب السلام، بمدينة بواكي، بشعار الفوز لاغير من أجل العبور بسلام.