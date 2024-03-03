أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آلثاني يشكر الجزائر

3 مارس، 2024

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آلثاني عن شكره للجزائر على حسن تنظيمها للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

كما شكر الشيخ تميم الرئيس تبون على الدعوة وحسن الاستقبال.

وقال أمير دولة قطر في تغريدة له على منصة X “شاركت اليوم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشقيقة التي أشكرها على حسن تنظيمها، تداولنا فيها الآفاق والتحديات العالمية لهذا المورد”.

وأضاف “وسنواصل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة العمل على التطلعات المشتركة لدولنا نحو النمو المستدام لما فيه خير الجميع. أشكر أخي الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة وحسن الاستقبال”.

ش.ن

3 مارس، 2024

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