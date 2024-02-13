أمن العاصمة يحجز كميات كبيرة من المخدرات خلال جانفي المنصرم

13 فبراير، 2024

تمكّنت مختلف المصالح العملياتية، لأمن ولاية الجزائر، خلال شهر جانفي المنصرم، من حجز كميات معتبرة من المخدرات و المخدرات الصلبة، وصل وزنها إلى 6 كيلوغرام مخدرات، من نوع “القنب الهندي”، 540.77غ و 677غ من الكوكايين والهيروين، 13.80غ من الأفيون، 5.24 مخدر الكراك، كما تم حجز 38397 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، و 13 قارورة محلول مخدر.

و جاء ذلك حسب بيان المديرية العامة لأمن الوطني، خلال معالجة مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، لـ6352 قضية تعلقت بالمساس بالأشخاص، بالأموال والممتلكات، قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة و كذا الجرائم المعلوماتية.

هذا ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني، أرقامها الهاتفية، المتمثلة في  الخط الأخضر 1548، وخط النجدة 17، إضافة إلى تطبيق ” ألو شرطة “، تحت تصرف المواطنين للتبليغ.

 

شرف الدين عبد النور

13 فبراير، 2024

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